Фурсова (Гревцева) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
06.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
15.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
12.12.1912 ст.
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Рождение ребёнка
15.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич
Смерть
Неизвестно