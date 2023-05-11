Фурсова (Гревцева) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Гревцева) Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1898 ст.

Муж: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.

Сын: Фурсов Василий Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
06.01.1902 ст.

Сын: Фурсов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
15.06.1903 ст.

Сын: Фурсов Петр Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.

Сын: Фурсов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.

Сын: Фурсов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
12.12.1912 ст.

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Рождение ребёнка
15.01.1915 ст.

Сын: Фурсов Василий Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Федосеевич

Смерть
Неизвестно