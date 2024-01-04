Клевцова (Иванова) Александра Кузьминична
Место рождения
Дата рождения22.04.1900 ст.
Дата смерти14.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1922
Рождение ребёнка
03.09.1923
Сын: Клевцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Клевцов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1928
Сын: Клевцов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Клевцов Иван Петрович
Смерть
14.11.1991
Запрудня, Талдомский, Московская область