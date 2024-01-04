Клевцова (Иванова) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевцова (Иванова) Александра Кузьминична

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Место рождения

Никольское, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

22.04.1900 ст.

Дата смерти

14.11.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
23.01.1922

Муж: Клевцов Иван Петрович

Быково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1923

Сын: Клевцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Клевцов Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1928

Сын: Клевцов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Клевцов Иван Петрович

Быково, Дмитровский район, Московская область
Смерть
14.11.1991
Запрудня, Талдомский, Московская область
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