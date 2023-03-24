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(Parviainen) Brita Staffansdotter

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Место рождения

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

18.06.1752

Дата смерти

02.07.1753

Пол

Женский

Отец

1726 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1752

Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika

Мать: Parviainen Lisa

Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
02.07.1753
Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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