(Parviainen) Brita Staffansdotter
Место рожденияKuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения18.06.1752
Дата смерти02.07.1753
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1752
Отец: Parviainen Tahvo Tahvonpoika
Мать: Parviainen Lisa
Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
02.07.1753
Kuuksenvaara, Великое княжество Финляндское, Российская Империя