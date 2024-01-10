(Бикмухаметова) Зиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бикмухаметова) Зиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1986

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1986

Отец: Бикмухаметов Мухтар Зуфарович

Мать: Бикмухаметова Расиля

Рождение ребёнка
?.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фидаиль

Рождение ребёнка
?.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фидаиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидаиль

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