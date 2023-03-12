Рунич Александр (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храбро-Василевская Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно