Самылина (Овчинникова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1910
Дата смерти11.12.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1910
Отец: Овчинников Петр Иванович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
04.08.1935
Дочь: Сутягина Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Самылин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1940
Дочь: Юрьева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Самылин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1951
Дочь: Нестерова Ольга
Отец ребёнка: Ощепков Михаил
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
11.12.1988
Украина пос.Мирный