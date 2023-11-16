Самылина (Овчинникова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылина (Овчинникова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1910

Дата смерти

11.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1910

Отец: Овчинников Петр Иванович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
04.08.1935

Дочь: Сутягина Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Самылин Кузьма Михайлович

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1940

Дочь: Юрьева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Самылин Кузьма Михайлович

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1951

Дочь: Нестерова Ольга

Отец ребёнка: Ощепков Михаил

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
11.12.1988
Украина пос.Мирный
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