Симоненко Савва Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти09.12.1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1850 ст.
Дочь: Симоненко София Саввична
Мать ребёнка: Симоненко Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.11.1852 ст.
Мать ребёнка: Симоненко Евдокия Дмитриевна
Восприемник
16.03.1854 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Александра Якимовна Симоненко
Рождение ребёнка
25.10.1856 ст.
Мать ребёнка: Симоненко Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1856 ст.
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-J?i=264&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.12.1856 ст.
на кладбище