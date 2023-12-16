Симоненко Савва Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Савва Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.12.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1850 ст.

Дочь: Симоненко София Саввична

Мать ребёнка: Симоненко Евдокия Дмитриевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.11.1852 ст.

Сын: Симоненко Андрей Саввич

Мать ребёнка: Симоненко Евдокия Дмитриевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.03.1854 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Александра Якимовна Симоненко
Рождение ребёнка
25.10.1856 ст.

Сын: Симоненко Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Симоненко Евдокия Дмитриевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
09.12.1856 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от горячки | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-J?i=264&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.12.1856 ст.
на кладбище
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