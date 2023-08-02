Блинов (Нефёдова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Юргелевич Пелагея
Отец ребёнка: Блинов Михаил
Рождение ребёнка
04.05.1904
Дочь: Володин Лидия
Отец ребёнка: Блинов Михаил
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ