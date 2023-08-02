Блинов (Нефёдова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов (Нефёдова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1889 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Юргелевич Пелагея

Отец ребёнка: Блинов Михаил

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1904

Дочь: Володин Лидия

Отец ребёнка: Блинов Михаил

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Михаил

Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ