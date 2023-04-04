Миленин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миленин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1916

Дата смерти

06.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1916

Отец: Миленин Павел

Мать: Миленина Анна

Смерть
06.01.1942
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