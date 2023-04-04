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Миленин Дмитрий
Миленин Дмитрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1916
Дата смерти
06.01.1942
Пол
Мужской
Отец
Миленин Павел
Мать
Миленина (Челышева) Анна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1916
Отец:
Миленин Павел
Мать:
Миленина Анна
Смерть
06.01.1942
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