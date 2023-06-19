Церешко Или Терешко Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
20.10.1881 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1883 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.
Дочь: Церешко Или Терешко Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1889 ст.
Дочь: Церешко Или Терешко Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.
Дочь: Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
30.10.1893 ст.
Сын: Церешко Или Терешко Иосиф или Осип Иванович
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
08.10.1894 ст.
Дочь: Церешко Или Терешко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
08.07.1898 ст.
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Рождение ребёнка
06.07.1901 ст.
Смерть
Неизвестно