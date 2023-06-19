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Церешко Или Терешко Иван Григорьевич

Место рождения

Шляпы, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1878

Жена: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.10.1881 ст.

Сын: Церешко Или Терешко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.07.1883 ст.

Сын: Церешко Или Терешко Николай Иванович

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.

Дочь: Церешко Или Терешко Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.

Сын: Церешко Или Терешко Антоний Иванович

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.06.1889 ст.

Дочь: Церешко Или Терешко Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.

Дочь: Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
30.10.1893 ст.

Сын: Церешко Или Терешко Иосиф или Осип Иванович

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.10.1894 ст.

Дочь: Церешко Или Терешко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.07.1898 ст.

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.07.1901 ст.

Сын: Церешко Или Терешко Викентий Иванович

Мать ребёнка: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно