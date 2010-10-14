Асланов Асланов Альберт Гаврилович
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.05.1933
Дата смерти14.10.2010
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933
Отец: Асланов Гавриил
Мать: Асланов Александра
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Асланов Козловская Виктория Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Асланов Козловская Виктория Станиславовна
Смерть
14.10.2010
Астрахань, Россия