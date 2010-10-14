Асланов Асланов Альберт Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асланов Асланов Альберт Гаврилович

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.05.1933

Дата смерти

14.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933

Отец: Асланов Гавриил

Мать: Асланов Александра

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Асланов Козловская Виктория Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Асланов Козловская Виктория Станиславовна

Смерть
14.10.2010
Астрахань, Россия
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