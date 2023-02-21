Вшивцев Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1975
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1999
Дочь: Кристина Алексеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
11.08.2007
Сын: Вшивцев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно