Вшивцев Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1975

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1999

Дочь: Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
11.08.2007

Сын: Вшивцев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Наталья Владимировна

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