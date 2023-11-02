Спирин Прокопий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Спирин Григорий Федоров
Рождение ребёнка
14.06.1882
Рождение ребёнка
05.04.1884
Рождение ребёнка
15.11.1885
Сын: Спирин Роман
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
06.04.1888
Сын: Спирин Иродион
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
01.11.1890
Смерть
Неизвестно