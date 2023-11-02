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Спирин Прокопий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Спирин Григорий Федоров

Мать: Спирина Гликерия Федорова

Бракосочетание
03.06.1881

Жена: Ульяна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.06.1882

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Ульяна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1884

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ульяна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.11.1885

Сын: Спирин Роман

Мать ребёнка: Ульяна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1888

Сын: Спирин Иродион

Мать ребёнка: Ульяна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Мотрона

Мать ребёнка: Ульяна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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