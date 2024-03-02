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Байрашев Хаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 22.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1935

Дочь: Байрашева Анися Хакимовна

Мать ребёнка: Байрашева Кашифа

Рождение ребёнка
15.10.1939

Дочь: Гатиятуллина Гульнися Хакимовна

Мать ребёнка: Байрашева Кашифа

Захоронение (военное)
Около 22.12.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрашев Виллур

Мать ребёнка: Байрашева Кашифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрашева Кашифа

Смерть
Около 22.12.1941
Принимал участие в ВОВ Умер под Ленинградом. Коллино-захоронен?
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