Байрашев Хаким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 22.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1935
Дочь: Байрашева Анися Хакимовна
Мать ребёнка: Байрашева Кашифа
Рождение ребёнка
15.10.1939
Дочь: Гатиятуллина Гульнися Хакимовна
Мать ребёнка: Байрашева Кашифа
Захоронение (военное)
Около 22.12.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрашев Виллур
Мать ребёнка: Байрашева Кашифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байрашева Кашифа
Смерть
Около 22.12.1941
Принимал участие в ВОВ Умер под Ленинградом. Коллино-захоронен?