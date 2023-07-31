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Дарья Никитина
Дарья Никитина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никита Григорьев
1724 г.р.
Мать
Наталья Климова
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Никита Григорьев
Мать:
Наталья Климова
Смерть
Неизвестно
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