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Александра

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Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Иван

Мать: Пелагия

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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