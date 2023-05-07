Кока Иван Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1678 и 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1657
Сын: Дементий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1659
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1678 и 1719
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область