Кока Иван Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кока Иван Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1678 и 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1657

Сын: Дементий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1678 и 1719
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область