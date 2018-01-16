Леденев Родион Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденев Родион Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2018

Отец: Леденев Антон Николаевич

Мать: Леденева Анна

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