(Потапова) Параскева Павловна
Место рожденияМасады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Дата рождения08.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
08.10.1900
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 13.10.1900 в метрической книге с. Андреевка о крещении Параскевы Павловны Потаповой, которая родилась 08.10.1900. Отец д. Масадов, запасной рядовой Павел Карпови... Показать все
Смерть
Неизвестно