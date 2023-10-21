(Потапова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Потапова) Параскева Павловна

(Потапова) Параскева Павловна

avatar

Место рождения

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

08.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1900

Отец: Потапов Павел Карпович

Мать: Потапова Агрипина Яковлевна

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 13.10.1900 в метрической книге с. Андреевка о крещении Параскевы Павловны Потаповой, которая родилась 08.10.1900. Отец д. Масадов, запасной рядовой Павел Карпови... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close