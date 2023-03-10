Самородова Гликерия Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамородова Гликерия Зотовна

Самородова Гликерия Зотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Зот ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1883

Дочь: Ватомская Анна Никитична

Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: ?самородов Евстигней Никитич

Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович

Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
крестный Ефим Алексеев Самородов Евдокия Тимофеева Дронова
Рождение ребёнка
06.06.1892

Сын: Самородов Петр Никитич

Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович

Метрика с. Понзари 1892 Крестный с. Кузьминой Гати Тамбовского уезда Николай Егоров Коньшин с. Понзари жинка Ольга Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Самородов Иван Никитич

Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович

девица Х. Козодаевка Иван Никитинов Самородов С. Понзари Евдокия Феодорова Самородова крестный у Анны Никитовны (Самородовой) Вотомской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Никита Федорович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close