Самородова Гликерия Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Зот ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1883
Дочь: Ватомская Анна Никитична
Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1885
Сын: ?самородов Евстигней Никитич
Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1890
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович
крестный Ефим Алексеев Самородов Евдокия Тимофеева Дронова
Рождение ребёнка
06.06.1892
Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович
Метрика с. Понзари 1892 Крестный с. Кузьминой Гати Тамбовского уезда Николай Егоров Коньшин с. Понзари жинка Ольга Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самородов Никита Федорович
девица Х. Козодаевка Иван Никитинов Самородов С. Понзари Евдокия Феодорова Самородова крестный у Анны Никитовны (Самородовой) Вотомской
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно