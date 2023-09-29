Бакланов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакланов Никифор Степанович
Мать: не указана
Восприемник
21.04.1869 ст.
В у Георгия Николаевича Субботина Ф 37 Оп 1 Д 365 № 61м
Восприемник
15.02.1870 ст.
В - у Фёдора Николаевича Субботина Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 15 № 26м
Смерть
Неизвестно