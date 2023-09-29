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Бакланов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакланов Никифор Степанович

Мать: не указана

Восприемник
21.04.1869 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В у Георгия Николаевича Субботина Ф 37 Оп 1 Д 365 № 61м
Восприемник
15.02.1870 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В - у Фёдора Николаевича Субботина Источник: ГАПК АП Ф 412 Оп 1 Д 134 стр 15 № 26м
Смерть
Неизвестно
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