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Соколов Иван Феоктистович

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Место рождения

Осилково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.11.1889

Дата смерти

03.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889

Отец: Соколов Феоктист Андреевич

Мать: Соколова- Анна Евгеньевна

Осилково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1938

Сын: Соколов Леонид

Мать ребёнка: Соколова Александра Константиновна

Беломорк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряскина Анна

Мать ребёнка: Соколова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Александра Константиновна

Смерть
03.11.1978
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск
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