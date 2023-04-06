Соколов Иван Феоктистович
Место рождения
Дата рождения04.11.1889
Дата смерти03.11.1978
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889
Рождение ребёнка
18.10.1938
Сын: Соколов Леонид
Мать ребёнка: Соколова Александра Константиновна
Беломорк
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряскина Анна
Мать ребёнка: Соколова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Александра Константиновна
Смерть
03.11.1978
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск