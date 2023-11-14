Крылов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Владимир

Крылов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1967

Дочь: Чернова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Крылова Галина Александровна

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close