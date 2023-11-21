Петров Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.?

Отец: не указан

Мать: Жанна

Рождение ребёнка
06.06.1995

Дочь: Кривуца Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Бабакова Валенина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленкевич Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бабакова Валенина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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