Петров Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.?
Отец: не указан
Мать: Жанна
Рождение ребёнка
06.06.1995
Дочь: Кривуца Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Бабакова Валенина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленкевич Елена Владимировна
Мать ребёнка: Бабакова Валенина Ивановна
Смерть
Неизвестно