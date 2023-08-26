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Петрушин Владимир Андреевич
Петрушин Владимир Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Пол
Мужской
Отец
Петрушин Андрей Герасимов
1859 г.р.
Мать
Елена Петрова
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Петрушин Андрей Герасимов
Мать:
Елена Петрова
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