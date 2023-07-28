Собанин Иван Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Собанин Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1831
Жена: Собанина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
23.02.1832
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Собанина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
25.09.1833
Мать ребёнка: Собанина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
28.12.1838
Мать ребёнка: Собанина Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно