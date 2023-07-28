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Собанин Иван Трофимов

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Место рождения

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Собанин Трофим

Мать: не указана

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.02.1831

Жена: Собанина Наталья Петрова

Рождение ребёнка
23.02.1832

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Собанина Наталья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1833

Сын: Собанин Сергий Иванов

Мать ребёнка: Собанина Наталья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1838

Сын: Собанин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Собанина Наталья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно