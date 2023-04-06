Передельская (Какунько) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Передельский Даниил Александрович
Отец ребёнка: Передельский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Передельский Илья Александрович
Отец ребёнка: Передельский Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно