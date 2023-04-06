Передельская (Какунько) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передельская (Какунько) Наталья Николаевна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передельский Даниил Александрович

Отец ребёнка: Передельский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передельский Илья Александрович

Отец ребёнка: Передельский Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передельский Сергей Александрович

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