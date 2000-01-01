Hillendahl Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHillendahl Elizabeth

Hillendahl Elizabeth

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1844

Дочь: Hillendahl Mina

Отец ребёнка: Hillendahl Wilhelm August

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hillendahl Elise

Отец ребёнка: Hillendahl Wilhelm August

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hillendahl Doretta

Отец ребёнка: Hillendahl Wilhelm August

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hillendahl Wilhelm August

Смерть
1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close