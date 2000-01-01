Hillendahl Elizabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1844
Дочь: Hillendahl Mina
Отец ребёнка: Hillendahl Wilhelm August
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hillendahl Elise
Отец ребёнка: Hillendahl Wilhelm August
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hillendahl Doretta
Отец ребёнка: Hillendahl Wilhelm August
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854