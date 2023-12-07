Андрей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Антон Иванович

Мать: Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Прохор Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Васса Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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