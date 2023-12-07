Андрей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Антон Иванович
Мать: Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Прохор Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Васса Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно