Акулина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Егор Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Семён Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Григорий Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ефимия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сергей Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Смерть
Неизвестно

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