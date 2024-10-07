Акулина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Егор Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Фёдор Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Семён Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Григорий Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ефимия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сергей Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Смерть
Неизвестно