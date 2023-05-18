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Журба Иван Иванович

Место рождения

с.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина

Дата рождения

16.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1819

Отец: Журба Иван

Мать: Агафья

с.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина
Бракосочетание
1839

Жена: Катерина Даниловна

с.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина
Рождение ребёнка
27.08.1843

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Катерина Даниловна

с.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина
Смерть
Неизвестно