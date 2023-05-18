Журба Иван Иванович
Место рожденияс.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина
Дата рождения16.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1819
Отец: Журба Иван
Мать: Агафья
с.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина
Бракосочетание
1839
Жена: Катерина Даниловна
с.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина
Рождение ребёнка
27.08.1843
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Катерина Даниловна
с.Чехи, Бродовский р-н, Львовская обл, Украина
Смерть
Неизвестно