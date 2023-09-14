Мельникова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1974
Сын: Мельников Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Денис Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Цирроз печени