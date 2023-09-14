Мельникова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1974

Сын: Мельников Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Денис Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр Викторович

Место жительства
Неизвестно
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Цирроз печени
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