Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиОколо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Данилин Даниил Никифорович
Мать: Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1836 ст.
Сын: Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна Никаноровна 1 жена Михаила
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Никаноровна 1 жена Михаила
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Никашина (Терехина) Неонила Семеновна
Рождение ребёнка
?.08.1855
Сын: Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Никашина (Терехина) Неонила Семеновна
Смерть
Около 1860