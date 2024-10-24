Михаил Данилович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Данилович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Данилин Даниил Никифорович

Мать: Анастасия Сергеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никашина (Терехина) Неонила Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никаноровна 1 жена Михаила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1836 ст.

Сын: Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна Никаноровна 1 жена Михаила

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Никаноровна 1 жена Михаила

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Никашина (Терехина) Неонила Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1855

Сын: Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Никашина (Терехина) Неонила Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1860

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