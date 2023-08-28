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Ишкова Пелагея Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ишков Владимир Андреев

Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Есипова Александра Андреева

Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1886

Сын: Ишков Федор Андреев

Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.04.1889

Сын: Ишков Василий Андреев

Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.08.1891

Сын: Ишков Петр Андреев

Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.10.1893

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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