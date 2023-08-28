Ишкова Пелагея Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Есипова Александра Андреева
Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев
Рождение ребёнка
11.11.1886
Сын: Ишков Федор Андреев
Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев
Рождение ребёнка
12.04.1889
Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1891
Сын: Ишков Петр Андреев
Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев
Рождение ребёнка
03.10.1893
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Ишков Андрей Васильев
Смерть
Неизвестно