Абсалямов Хасан Хусаенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Хасан Хусаенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

07.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Абсалямов Хусаен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Абсалямов Анвар Хасанович

Мать ребёнка: Абсалямова Хадича Мухаррамовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Загидуллина Сайма Хасановна

Мать ребёнка: Абсалямова Хадича Мухаррамовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1922

Сын: Абсалямов Анас Хасанович

Мать ребёнка: Абсалямова Хадича Мухаррамовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Хадича Мухаррамовна

Смерть
07.03.1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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