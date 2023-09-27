Абсалямов Хасан Хусаенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти07.03.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Абсалямов Хусаен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Абсалямов Анвар Хасанович
Мать ребёнка: Абсалямова Хадича Мухаррамовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Загидуллина Сайма Хасановна
Мать ребёнка: Абсалямова Хадича Мухаррамовна
Рождение ребёнка
29.09.1922
Мать ребёнка: Абсалямова Хадича Мухаррамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1972