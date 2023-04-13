Морозов Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти?.05.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Морозов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Морозова Васса Петрова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Морозов Иван Андреев
Мать ребёнка: Морозова Васса Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Морозова Васса Петрова
Смерть
?.05.1848