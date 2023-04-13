Морозов Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Андрей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

?.05.1848

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Морозов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1798

Сын: Морозов василий Андреев

Мать ребёнка: Морозова Васса Петрова

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Морозов Иван Андреев

Мать ребёнка: Морозова Васса Петрова

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Морозова Васса Петрова

Смерть
?.05.1848
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