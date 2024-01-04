Ермакова (Устимова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Устимова) Нина Федоровна

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Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Устимов Федор Егорович

Мать: не указана

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
С ?.06.1942 по Неизвестно
Призвана Больше-Мурашкинский РВК, Горьковская обл., Больше-Мурашкинский р-н Направленна на укомплектование 3 го радио-дивизиона г. Горький Сармово школа № 78 Специальность Связист Сержант Участник Ст... Показать все
Военная награда
22.12.1942
Медаль за оборону Сталинграда
Военная награда
09.05.1945
Медаль за победу над Германией
Военная награда
20.04.1953
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ермаков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Михаил Иванович

Образование
Неизвестно
10 классов
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель
Вступление в партию
Неизвестно
ВЛКСМ
Смерть
Неизвестно
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