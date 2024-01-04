Ермакова (Устимова) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Устимов Федор Егорович
Мать: не указана
Военная служба
С ?.06.1942 по Неизвестно
Призвана Больше-Мурашкинский РВК, Горьковская обл., Больше-Мурашкинский р-н Направленна на укомплектование 3 го радио-дивизиона г. Горький Сармово школа № 78 Специальность Связист Сержант Участник Ст... Показать все
Военная награда
22.12.1942
Медаль за оборону Сталинграда
Военная награда
09.05.1945
Медаль за победу над Германией
Военная награда
20.04.1953
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ермаков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
10 классов
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель
Вступление в партию
Неизвестно
ВЛКСМ
Смерть
Неизвестно