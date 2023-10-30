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Тремасов Илья Ильич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.05.2006

Жена: Тремасова Евгения Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Евгения Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Евгения Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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