Стаецкий Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения23.09.1806 ст.
Дата смертиМежду 1806 и 1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1806 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 45 от 23.09.1806, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=591
Смерть
Между 1806 и 1811 ст.
Дата смерти определена по исповедной ведомости за 1811 г. (не найден во дворе 104)