Репина Наталья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина Наталья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1930

Сын: Репин Александр Иванович

Отец ребёнка: Репин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Николай Иванович

Отец ребёнка: Репин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Репин Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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