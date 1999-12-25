Бесов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесов Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

25.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Бесов Василий Ефимович

Мать: Бесова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.1999
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