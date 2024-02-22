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Овсяная (Турко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Турко Василий

Мать: Турко (Горелик) Екатерина Катарошка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсяный Василий

Рождение ребёнка
1942

Сын: Овсяный Николай

Отец ребёнка: Овсяный Василий

Рождение ребёнка
1949

Сын: Овсяный Федор Дорик

Отец ребёнка: Овсяный Василий

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Овсяная Таисия

Отец ребёнка: Овсяный Василий

Рождение ребёнка
1958

Сын: Овсяный Леонид

Отец ребёнка: Овсяный Василий

Смерть
2004

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