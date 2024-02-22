Овсяная (Турко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Турко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овсяный Василий
Рождение ребёнка
1942
Сын: Овсяный Николай
Отец ребёнка: Овсяный Василий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Овсяный Федор Дорик
Отец ребёнка: Овсяный Василий
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Овсяная Таисия
Отец ребёнка: Овсяный Василий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Овсяный Леонид
Отец ребёнка: Овсяный Василий
Смерть
2004