Суярова Татьяна Митрофановна
Место рождения
Дата рождения12.01.1905 ст.
Дата смерти27.01.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1905 ст.
Отец: Суяров Митрофан Иванович
Мать: Суярова Мария Потаповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-N?i=713&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
13.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.01.1905 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RV-J?i=96&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.01.1905 ст.
на кладбище д. Кровной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RV-J?i=96&cc=3511744&cat=1008700