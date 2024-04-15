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Суярова Татьяна Митрофановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

12.01.1905 ст.

Дата смерти

27.01.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1905 ст.

Отец: Суяров Митрофан Иванович

Мать: Суярова Мария Потаповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9J-N?i=713&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
13.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.01.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RV-J?i=96&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.01.1905 ст.
на кладбище д. Кровной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RV-J?i=96&cc=3511744&cat=1008700
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