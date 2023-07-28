Чащина (Камисарова) Анна Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1829
Рождение ребёнка
12.01.1831
Сын: Чащин Савва Николаев
Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев
Рождение ребёнка
21.06.1833
Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев
Рождение ребёнка
28.03.1836
Дочь: Матрена Николаева
Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев
Рождение ребёнка
01.02.1838
Дочь: Дорофея Николаева
Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев
Рождение ребёнка
11.08.1839
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев
Смерть
Неизвестно