Чащина (Камисарова) Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Камисарова) Анна Гаврилова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1829

Муж: Чащин Николай Димитриев

Рождение ребёнка
12.01.1831

Сын: Чащин Савва Николаев

Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Чащин Иулиан Николаев

Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1836

Дочь: Матрена Николаева

Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1838

Дочь: Дорофея Николаева

Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1839

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Чащин Николай Димитриев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно