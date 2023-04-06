Акулинушкина (Голубцова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинушкина (Голубцова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1888

Отец: Голубцовъ Семенъ

Мать: Голубцова Раиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1908

Муж: Акулинушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
24.08.1909

Сын: Акулинушкинъ Александръ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1911

Сын: Акулинушкинъ Василий

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
15.10.1914

Дочь: Акулинушкина Гликерья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Акулинушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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