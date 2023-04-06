Акулинушкина (Голубцова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения28.04.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1888
Отец: Голубцовъ Семенъ
Мать: Голубцова Раиса
Бракосочетание
03.11.1908
Муж: Акулинушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
24.08.1909
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
19.12.1911
Сын: Акулинушкинъ Василий
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
15.10.1914
Дочь: Акулинушкина Гликерья
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
15.10.1914
Сын: Акулинушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
16.10.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Петръ