Фалатюк Алексей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалатюк Алексей Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

23.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1956

Дочь: Кравчук Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Фалатюк Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фалатюк Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Фалатюк Мария Федоровна

Смерть
23.04.2003
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