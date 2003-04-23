Фалатюк Алексей Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти23.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1956
Дочь: Кравчук Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Фалатюк Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фалатюк Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Фалатюк Мария Федоровна
Смерть
23.04.2003