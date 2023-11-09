Носков Семён Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1893
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1895
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1896
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Носкова Евфросиния Семеновна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1903
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1908
Дочь: Дианова Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Крестные: Крестьянин с. Покровских Вазерок Михаил Иванов Бездетнов и крестьянка Евдокия Алексеевна Развозжаева
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно