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Носков Семён Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870

Отец: Носков Степан Васильевич

Мать: Носкова Аграфена Ивановна

Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1893

Сын: Носков Козьма Семёнович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1895

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1896

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Носкова Евфросиния Семеновна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Михайловка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1903

Сын: Носков Филипп Семёнович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1908

Дочь: Дианова Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Крестные: Крестьянин с. Покровских Вазерок Михаил Иванов Бездетнов и крестьянка Евдокия Алексеевна Развозжаева
Рождение ребёнка
1911

Сын: Носков Петр Семёнович

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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