Шарабанова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1979
Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1980
Сын: Кузнецов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1984
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно