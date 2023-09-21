Шарабанова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабанова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1979

Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1980

Сын: Кузнецов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1984

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Иванович

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