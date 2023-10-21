Курочкина Екатерина Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1871
Дочь: Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Максимович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Максимович
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно