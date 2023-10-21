Курочкина Екатерина Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Екатерина Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1871

Дочь: Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Максимович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Максимович

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно
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