Молина Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолина Аграфена Иванова

Молина Аграфена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молин Яков Силантьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Молина) Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Молин Яков Силантьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Соколова (Молина) Фекла Яковлева (Силантьева)

Отец ребёнка: Молин Яков Силантьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Молин Егор Яковлев

Отец ребёнка: Молин Яков Силантьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.