Молина Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молин Яков Силантьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Молина) Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Молин Яков Силантьев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Соколова (Молина) Фекла Яковлева (Силантьева)
Отец ребёнка: Молин Яков Силантьев
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Молин Егор Яковлев
Отец ребёнка: Молин Яков Силантьев
Смерть
После 1857